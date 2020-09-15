بسبب انتهاكاتها في المتوسط.. الاتحاد الأوروبي: توتر في مستقبل العلاقات مع تركيا

انتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تركيا وتصرفاتها في شرق المتوسط، مؤكدا أن العلاقات مع أنقرة أصبح يشوبها حالة من التوتر.
وقال بوريل في تصريحات صحفية، إن أعمال التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، تثير التساؤل حول مستقبل العلاقة بين أنقرة والاتحاد.
وأضاف أن تركيا جارة للاتحاد، لكن من الواضح أن أفعالها تثير تساؤلا حول علاقتنا المستقبلية، ولذلك يجب أن يكون هناك تدخل فوري وعاجل.
وأكد أن الوضع في شرق المتوسط "غير مقبول"، مطالبا تركيا بوقف أعمالها الأحادية كمدخل لبدء الحوار.
ولفت إلى أنها تشهد تراجعا على مستوى سيادة القانون والحريات العامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سيجتمع ممثلون من اليونان وتركيا اليوم، الثلاثاء، في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، لإجراء محادثات فنية تهدف إلى تهدئة التوتر في شرق البحر المتوسط.
ويحاول الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، وصول الجانبين إلى طاولة الحوار لمناقشة التوتر بين البلدين ومساعدتهما لتفادي أزمة في شرق البحر المتوسط، وفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية.
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