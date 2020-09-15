واشنطن تدعو محكمة العدل الدولية لرفض طلب طهران برفع العقوبات الأمريكية عنها

دعت الولايات المتحدة الأمريكية محكمة العدل الدولية اليوم /الثلاثاء/ إلى رفض طلب إيران الهادف إلى رفع العقوبات الأمريكية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد ممثل واشنطن لدى المحكمة ـ حسبما أفادت قناة "الحرة " الأمريكية ـ أن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ـ لاتتمتع بالاختصاص في الحكم بالشكوى التي تقدمت بها إيران عام 2018.

يشار إلى أن واشنطن أعادت فرض عقوبات على إيران، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015، وبموجب العقوبات سيتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدمًا بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

وعلي صعيد آخر، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة بأنه يمكن لإدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء إجراءات الحماية الإنسانية التي سمحت لمئات الآلاف من الأشخاص من السلفادور ونيكاراجوا وهايتي والسودان بالبقاء في الولايات المتحدة.

ورفعت محكمة الاستئناف الأمريكية - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أمرا قضائيا أوليا كان يمنع الحكومة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأشخاص من تلك الدول الأربع.



ورأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الظروف في الدول الأربع قد تحسنت، وأن الإدارات السابقة تعاملت مع نظام الحماية المؤقتة، الذي تم إنشاؤه في عام 1990، كحالة دائمة بحكم الواقع.

ومنذ عام 1990، منحت تلك السياسة الوضع القانوني المؤقت للأشخاص من البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية والصراعات الأهلية، وغالبا ما يتم تمديد الوضع القانوني، لكن إدارة ترامب قررت إنهاءه لعدة دول أصبح رعاياها المقيمون في الولايات المتحدة مهددين بالرحيل العام القادم، اذا ما أعيد انتخاب ترامب مرة ثانية.

ويصل عدد المتضررين إلى ما يقرب من 130 ألف شخص، أكثر من 10 آلاف منهم في مهن طبية، وما يقرب من 279 ألف طفل من مواطني الولايات المتحدة تحت سن 18 عاما، يمكن فصلهم عن عائلاتهم إذا تم ترحيل أقاربهم المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة.