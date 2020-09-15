عقب ظهور إصابات بكورونا.. الصين تفرض حجرا على مدينة صغيرة

أعلنت السلطات الصينية، فرض حجر صحي كامل على مدينة صغيرة تقع على الحدود مع بورما، وذلك عقب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت بلدية المدينة إنه يجب على جميع السكان البقاء في منازلهم، والخضوع للفحص، حيث لم يعد مسموح دخول أو خروج أشخاص من المدينة.

واستطاعت الصين تطويق فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، حيث سجلت اليوم 8 إصابات بفيروس كورونا المستجد جميعها من الخارج.

وقال مسئول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي يجري تطويرها في الصين، قد تكون جاهزة للاستخدام مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح المسئول الصيني- في تصريحات تليفزيونية- أنه في حالة استمرار التجارب السريرية بسلاسة؛ سيكون لقاح فيروس كورونا متاح للعامة في نوفمبر أو ديسمبر المقبل.