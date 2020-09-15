إصابات كورونا فى روسيا تتجاوز المليون

وقالت السلطات، إن 150 شخصا توفوا بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس فى روسيا إلى 18785.

وكانت وزارة الصحة الروسية، قد أعلنت بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسى "سبوتنيك" ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية على موقعها الالكترونى - أنه خلال توزيع الدفعة الأولى سيتم ترتيب الإجراءات اللوجيستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخصوصا من الفئات الأكثر عرضة للخطر.