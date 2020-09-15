رقم قياسى جديد لإصابات كورونا فى إسرائيل

وقالت الوزارة، إن 4812 مصابا جديدا تم تسجيلهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم يومى مسجل على الإطلاق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 1136 حالة.
ووصل عدد الإصابات الكلى إلى قرابة 160 ألف مصاب، منهم قرابة 40 ألف وصفوا كمصابين نشطين، بينما تعافى البقية.
ويعالج فى المستشفيات 1145 مصاب وهو أعلى رقم حتى الآن، حيث وصفت إصابة 521 شخص بالخطيرة، منهم 141 على أجهزة التنفس الصناعى.
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