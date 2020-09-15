إعصار "سالي" بات من الفئة الثانية ويقترب من السواحل الأمريكية

أصدرت الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ تحذيرا من أن قوة الإعصار "سالي" قد اشتدت وبات إعصارا من الفئة الثانية يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة.
وأعلن المركز الوطني للأعاصير - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن إعصار "سالي" يواصل تقدمه نحو السواحل الأمريكية، فيما يتوقع أن يصل لليابسة اعتبارا من اليوم.. وقد يتسبب في ارتفاعات فتاكة في مناسيب المياه في ولايات متجاورة هي لويزيانا ومسيسيبي وألاباما.
وأصدرت ولايتا مسيسبي ولويزيانا أوامر إجلاء إلزامية لمن يعيشون في المناطق المنخفضة، كما ناشد جون بيل إدواردز حاكم لويزيانا إعلان الكارثة الاتحادية وحث من يعيشون في المناطق الواقعة في مسار العاصفة سالي على الفرار.
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