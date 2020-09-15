في مشهد نادر.. الديمقراطيون في استضافة البيت الأبيض.. ما السبب ؟

في مشهد نادر الحدوث، دعا البيت الأبيض، الديمقراطيين لحضور مراسم توقيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، بعد أن كان الرئيس دونالد ترامب يرفض مرارًا حضو أيا منهم.
ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، دعا البيت الأبيض كبار المشرعين الديمقراطيين إلى حفل توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، اليوم الثلاثاء.
وصرح مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين، بأنه تم دعوة عدد كبير من الديمقراطيين لحضور حفل التوقيع المقرر عقده في الحديقة الجنوبية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حضور بعض الديمقراطيين، لكنه لم يذكر أي أسماء.
وكان الرئيس ترامب ساهم في التوسط في إعلان اتفاق تاريخي بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع العلاقات في أغسطس، وفي الأسبوع الماضي ، تم التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين.
وسيكون حضور الديمقراطيين في الحفل مشهدا نادرا لا يعرف سببه، خاصة أن البيت الأبيض رفض سابقًا دعوة أيا منهم عندما وقع الرئيس على تشريعات مهمة، مثل تمويل الإغاثة من فيروس كورونا.
ولا تزال التوترات الحزبية مرتفعة في واشنطن حيث يتشاجر الجمهوريون والديمقراطيون بشأن إجراءات تخفيف فيروس كورونا والانتخابات الأمريكية المقبلة.
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