روسيا تزود أوزبكستان بـ 4 مروحيات "مي-35إم"للنقل القتالي

/زودت روسيا وزارة الدفاع الأوزبكية، اليوم الثلاثاء، بـ 4 مروحيات من طراز (مي-35إم) للنقل القتالي.
وقال مصدر مطلع، حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، إن"روسيا ستزود أوزبكستان بـ 12 مروحية للنقل والمقاتلة مي-35إم في عامي 2019-2020 حيث تم تسليم أول طائرة في ديسمبر من العام الماضي وتم تسليم 3 طائرات أخرى في فبراير الماضي".. مضيفا أنه "تم تسليم 4 مروحيات أخرى من طراز مي -35 إم إلى طشقند من روسيا".
وكان قد تم تصميم مروحية النقل والقتال مي-35إم لتدمير المركبات المدرعة وتوفير الدعم الناري للقوات البرية، وهي مجهزة بأسلحة حديثة عالية الدقة وقادرة على أداء مهام قتالية على مدار الساعة في مختلف الظروف الجوية ومن أهم ميزات (مي-35إم) القدرة على نقل الأشخاص والمعدات العسكرية داخل مقصورة الشحن.
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