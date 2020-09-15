قطر تكشف تطورات جديدة حول المقاطعة العربية.. تفاصيل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إن الأزمة مع دول الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد تشهد تطورات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان الرباعي العربي قد أعلن قطع العلاقات مع قطر في يونيو 2017، بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية وتقاربها مع كل من إيران وتركيا.

وذكرت المسئولة القطرية في تصريحات إلى وكالة بلومبرج الأمريكية: "الأسابيع القليلة المقبلة يمكن أن تشهد جديد فيما يخص الأزمة الخليجية".

وأضافت أن المفاوضات الجارية في الوقت الحالي تخطت الشروط الـ 13 التي وضعتها الدول العربية من أجل إتمام المصالحة مع قطر.

وتابعت أن الوقت الحالي لا حديث حول الشروط الموضوعة، لكن التركيز الأن على تقارب وجهات النظر، وإزالة الخلافات بين الجميع.

يأتي ذلك مع استمرار الخسائر التي يسجلها الاقتصاد القطري على مدى السنوات الماضية بسبب المقاطعة العربية للدوحة، وما ترتب عليه من تقليل العمالة في الشركات الكبرى، أو تقليل النفقات.