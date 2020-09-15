بسبب كورونا.. وفاة 366 صحفيا حول العالم

أعلنت حملة الشارة عن مقتل 366 صحفيًا بسبب فيروس كورونا منذ مارس الماضي، ومقتل 53 آخرين في ظروف مختلفة منذ يناير 2020 باجمالى 400 صحفي حتى الآن.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الثلاثاء.

من جانبه طالب سكرتير عام الحملة بليز ليمبان مجلس حقوق الإنسان بتبني قرارًا يعضد من الحماية للصحفيين في هذه المرحلة من الأزمة الصحية غير المسبوقة عالميًا.

وطبقا لنقابة الصحفيين في بيرو فإن 82 صحفيا قتلوا من الوباء، وقتل في اكوادور 40، والهند 36 وبنجلاديش 31، وتأتي المكسيك في المرتبة التالية 26، والولايات المتحدة 20، والبرازيل 19 وباكستان 10.

وقتل 8 صحفيين في كل من بوليفيا، والمملكة المتحدة ونيجيريا، كما قتل 7 في هندوراس و6 في نيكاراجوا و5 في كل من روسيا وجمهورية الدومينكان و 4 في فرنسا و4 في أسبانيا.

وقتل اثنان من الصحفيين في كل من أفغانستان، وجنوب إفريقيا، والجزائر، وكولومبيا وإندونيسيا ونيبال والسويد.

كما قتل صحفي واحد في كل من السعودية، والأرجنتين، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والعراق إقليم طردستان، وإيران ، واليابان ، وكازاخستان، والمغرب، وبنما، وباراجواي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وتاجيكيستان، وتوجو، وفنزويلا ، وزيمبابوي.

وتعتبر أمريكا اللاتينية هي أكثر القارات تضررًا من وباء كورونا بمقتل 205 من الصحفيين، ثم آسيا 90، وأوروبا 28، وإفريقيا 22 ، وأمريكا الشمالية 21.

وأكد ليمبان أن الأرقام الحقيقية قد تكون أكبر بسبب عدم حصر بعض الدول لضحايا كورونا من الصحفيين أو لعدم توفر هذه المعلومات على وجه الاطلاق، موجها نداءً إلى كل النقابات الصحفية في العالم بالإعلان عن الضحايا حتى يظهر حجم المأساة التي يعيشها المجتمع الصحفي.

وأدانت حملة الشارة الدولية مقتل 53 صحفيًا في الفترة من أول يناير حتي 10 سبتمبر الجاري، في ظروف مختلفة، مؤكدة أن الرقم يمثل ما هو مماثل للقتلى من الصحفيين في العام الماضي.

وقال : إن الإجمالي ما بين ضحايا كورونا، وحوادث متفرقة هو 419 صحفيًا، وهو رقم مؤسف ، ويمثل وطأة كبيرة على المجتمع الصحفي.

وكشف عن أن المكسيك هي أخطر الدول للعمل الصحفي، حيث قتل 8 من الصحفيين ، ويليها7 في باكستان ، 5 في الهند .

وطالبت الحملة بالافراج عن كل الصحفيين المعتقلين على خلفية تهم سياسية، وكذلك على جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس.