الاستخبارات الخارجية الروسية: إتلاف كل مخزون مادة "نوفيتشوك" السامة في البلاد

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، إنه تم إتلاف والتخلص من كل مخزون مادة "نوفيتشوك" السامة.

وأضاف ناريشكين - في تصريح وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "أن جسم المدون الروسي أليكسي نافالني لم يكن يحتوي على أية مواد سامة، عندما غادر روسيا إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة".

ويأتي تصريح ناريشكين ردًا على مزاعم الحكومة الألمانية بأن مختبرات ألمانية وفرنسية وسويسرية أكدت تسميم الناشط والمدون الروسي ألكسي نافالني، بمادة أعصاب من مجوعة "نوفيتشوك" لكن لم يتم حتى الآن عرض أية معطيات تؤكد هذه الفرضية.

وترفض ألمانيا تزويد روسيا بنتائج الفحوصات التي أجريت على نافالني كما ترفض أي تعاون معها للتحقيق في الواقعة التي تعتبرها موسكو مثيرة للريبة.