لبنان تنهار من جديد .. حريق بالحي التجاري في بيروت

ولا يتضح حتي الان سبب اندلاع الحريق في المبنى ، الذي كان لا يزال قيد الإنشاء، ويقع على الطريق الرئيسي الذي يمر بالميناء. وهذا هو ثالث حريق في المنطقة خلال أسبوع بعد حريقين أخيرين في ميناء بيروت، أحدهما ضخم يوم الخميس وأثار الذعر بين السكان. تم اخماد حريق آخر في وقت سابق الأسبوع الماضي بسرعة. أسباب تلك الحرائق غير واضحة.

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