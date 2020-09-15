وكالة الأنباء السورية: سقوط مروحية أمريكية في الحسكة

أفادت وكالة الأنباء السورية اليوم /الثلاثاء/ بسقوط مروحية تابعة للجيش الأمريكي في قرية تل حداد بريف اليعربية بالحسكة. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن مدرعات الجيش الأمريكي تطوق حاليا موقع سقوط المروحية.

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