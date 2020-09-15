بعد استقالة شينزو آبي.. شقيقه الأصغر وزيرا للدفاع في اليابان

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن وزير الدفاع الياباني تارو كونو، سيترك منصبه في الحكومة اليابانية الجديدة التي سيشكلها يوشيهيدي سوجا.

وكان الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم صوت أمس الإثنين لصالح أمين سر مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا ليصبح زعيما جديدا للحزب ويكون الخليفة المفترض لرئيس الوزراء شينزو آبي الذي أعلن استقالته بسبب مشاكل صحية.

وفاز سوجا بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي، وهو المساعد المخلص لآبي البالغ من العمر 71 عامًا بسهولة في الاقتراع ، وهزم وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ومسؤول السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي فوميو كيشيدا.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن كونو، سينتقل من منصب وزير الدفاع إلى منصب وزير الشؤون الإدارية والاتصالات.

فيما سيشغل نوبو كيشي، الأخ الأصغر لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن كيشي، الذي عمل كنائب لوزير الخارجية السابق، سيكون جزءًا من الحكومة الجديدة التي سيشكلها يوشيهيدي سوجا غدا الأربعاء، بعد التأكيد بأنه رئيس الوزراء المقبل.