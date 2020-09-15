نسخة من التوراة.. كوشنر يقدم هدية لملك البحرين

قدم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدية خاصة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك خلال زيارة للمنامة في وقت سابق من هذا الشهر.

ونشر الممثل الخاص للبيت الأبيض للمفاوضات الدولية، آفي بيركوفيتش، الصورة التي تظهر الهدية على حسابه بموقع "تويتر"، وذلك بمناسبة توقيع اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل بوساطة أمريكية.

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وظهر في الصورة كوشنر وهو يقدم "لفافة" أو نسخة من التوراة،قال عنها كوشنر إن اللفافة التي قُدمت إلى الملك حمد "كُتبت تكريمًا له"، وستُستخدم في كنيس يهودي بالبحرين، وفقًا لبيركوفيتش.

وذكر موقع "أكسيوس" أن كوشنر، صهر ترامب، دفع ثمن اللفافة من جيبه الخاص.

وكان الرئيس ترامب ساهم في التوسط في إعلان اتفاق تاريخي بين البحرين وإسرائيل لتطبيع العلاقات، بعد التوصل لاتفاق مماثل مع الإمارات في أغسطس الماضي.

ويستضيف البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، حفل توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور كبار المسؤولين من هذه الدول.