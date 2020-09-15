اقرأ أيضا:
وظهر في الصورة كوشنر وهو يقدم "لفافة" أو نسخة من التوراة،قال عنها كوشنر إن اللفافة التي قُدمت إلى الملك حمد "كُتبت تكريمًا له"، وستُستخدم في كنيس يهودي بالبحرين، وفقًا لبيركوفيتش.
وذكر موقع "أكسيوس" أن كوشنر، صهر ترامب، دفع ثمن اللفافة من جيبه الخاص.
وكان الرئيس ترامب ساهم في التوسط في إعلان اتفاق تاريخي بين البحرين وإسرائيل لتطبيع العلاقات، بعد التوصل لاتفاق مماثل مع الإمارات في أغسطس الماضي.
ويستضيف البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، حفل توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور كبار المسؤولين من هذه الدول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسخة من التوراة.. كوشنر يقدم هدية لملك البحرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.