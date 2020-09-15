زعيم كوريا الشمالية يصف جنود بلاده بـ "صانعي المعجزات" لإعمارهم مناطق الأعاصير

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم /الثلاثاء/ جنود بلاده بـ "صانعي المعجزات" ، وذلك بعد نجاحهم في إعادة إعمار مناطق منكوبة بالأعاصير في جنوب غرب البلاد في وقت قياسي.

وقال جونج أون - خلال زيارته إلى المنطقة المنكوبة لتفقد مدى تقدم مشاريع الإصلاح والإعمار، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم - إن " هؤلاء الجنود حققوا نجاحا جديرا بالفخر ضمن حملات التعافي من الكارثة"، مشيدا بروحهم الوطنية العالية.

وتعرضت كوريا الشمالية إلى 3 أعاصير متتالية خلال الأسابيع الماضية، متسببة في خسائر كبيرة طالت الهياكل والأراضي الزراعية، مما قد يؤدي إلى تعميق حدة نقص المواد الغذائية الذي تشهده البلاد.