إيران ترد على تهديدات ترامب وتحذر من ارتكاب أى خطأ استراتيجى

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعى فى مؤتمر صحفى: "نأمل فى ألا يرتكب المسؤولون الأمريكيون خطأ استراتيجياً جديداً، وبالتأكيد فى حال ارتكبوا أى خطأ استراتيجي، سيشهدون الرد الإيرانى الحاسم". وكان ترامب قد أكد أن الرد الأمريكى على إيران سيكون "أقوى ألف مرّة"، تعليقا على تقارير إعلامية أفادت بأن طهران خطّطت لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليمانى فى العراق.

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