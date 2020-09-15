صفاء الهاشم تتهم نواب الأمة الكويتي بنقل كورونا لها

اتهمت النائب في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، نوابا، بإهمال الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد؛ ما ساهم في نقل الفيروس إليها.

وأكدت "الهاشم" في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر" عقب إعلانها عن إصابتها بـ"كورونا"، أنها التزمت جميع الإجراءات المتبعة خلال الأزمة، معبرة عن غضبها من النواب الذين لم يتلزموا بذلك.

وقالت: "احترمت وما زلت، كل الاشتراطات والاحترازات الصحية، وأطيع الأوامر الصحية ولم أتواجد في تجمعات. حريصة على الكمامة والابتعاد لمسافات. غضبي ينبع من قلة الاهتمام لدى الآخرين من النواب ممن خالط، ويعلم أنه حامل للفيروس وحضر الجلسة!! معرضا حياتنا وحياة أسرنا للخطر. حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن تأكيد إصابة أكثر من خمسة نواب بكورونا، وتأجيل الجلسات لمدة أسبوع، وفحص جميع أعضاء المجلس، ابتداء من يوم السبت المقبل.