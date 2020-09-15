بعبوة ناسفة.. محاولة استهداف فاشلة لدبلوماسيين بريطانيين بالعراق

كشفت السفارة البريطانية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن محاولة استهداف سيارة دبلوماسية تابعة لها في العاصمة العراقية بغداد، بعبوة ناسفة، دون وقوع أي إصابات.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، أن انفجارا وقع قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

فيما قالت وسائل إعلام روسية إن الانفجار الذي وقع غرب العاصمة العراقية استهدف دبلوماسيين غربيين.

وكانت منظومة الدفاع الجوي للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، تمكنت من إسقاط صاروخين، استهدفا محيطها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأفادت فضائية الحدث السعودية بسقوط صواريخ، في هجوم ثان على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، يستهدف السفارة الأمريكية.