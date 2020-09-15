ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى #لبنان، ليتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . وجاءت أبرز التعليقات ضمن الهاشتاج كالتالي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحريق الثالث في أسبوع.. لبنان يتصدر تويتر بعد حريق بالحي التجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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