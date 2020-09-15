قبل اجتماع الناتو.. اليونان تطالب تركيا بخفض التصعيد في شرق المتوسط

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تركيا لا يزال أمامها وقت لاتخاذ مزيد من الخطوات لخفض التصعيد في شرق المتوسط.
جاءت تصريحاته قبل اجتماع حلف الناتو اليوم الثلاثاء، وذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، إذ يناقش الجانبان أزمة الهجرة، وفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية.
ويستضيف حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا يحضره ممثلون عسكريون من اليونان وتركيا، في محادثات للمرة الثالثة، لإنشاء آلية للمساعدة في تخفيف التوتر المتصاعد مع أنقرة بشأن الحقوق البحرية والطاقة في شرق البحر المتوسط.
تأتي تلك المباحثات، في سياق الجهود التي يبذلها حلف الناتو للتوسط بين أثينا وأنقرة، عقب عمليات التنقيب التي أجرتها تركيا في شرق المتوسط
فيما لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا ما لم توقف تصرفاتها الأحادية الجانب وأعمال التنقيب في شرق المتوسط.
وانتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تركيا وتصرفاتها في شرق المتوسط، مؤكدا أن العلاقات مع أنقرة أصبح يشوبها حالة من التوتر.
وقال بوريل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن أعمال التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، تثير التساؤل حول مستقبل العلاقة بين أنقرة والاتحاد.
وأضاف أن تركيا جارة للاتحاد، لكن من الواضح أن أفعالها تثير تساؤلا حول علاقتنا المستقبلية، ولذلك يجب أن يكون هناك تدخل فوري وعاجل.
وأكد أن الوضع في شرق المتوسط "غير مقبول"، مطالبا تركيا بوقف أعمالها الأحادية كمدخل لبدء الحوار.
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