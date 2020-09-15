قبل اجتماع الناتو.. اليونان تطالب تركيا بخفض التصعيد في شرق المتوسط

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تركيا لا يزال أمامها وقت لاتخاذ مزيد من الخطوات لخفض التصعيد في شرق المتوسط.

جاءت تصريحاته قبل اجتماع حلف الناتو اليوم الثلاثاء، وذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، إذ يناقش الجانبان أزمة الهجرة، وفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية.

ويستضيف حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا يحضره ممثلون عسكريون من اليونان وتركيا، في محادثات للمرة الثالثة، لإنشاء آلية للمساعدة في تخفيف التوتر المتصاعد مع أنقرة بشأن الحقوق البحرية والطاقة في شرق البحر المتوسط.

تأتي تلك المباحثات، في سياق الجهود التي يبذلها حلف الناتو للتوسط بين أثينا وأنقرة، عقب عمليات التنقيب التي أجرتها تركيا في شرق المتوسط

فيما لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا ما لم توقف تصرفاتها الأحادية الجانب وأعمال التنقيب في شرق المتوسط.