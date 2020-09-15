فرنسا تنفي عقد اجتماع بين حفتر والسراج في باريس

نفى المتحدث باسم قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، الثلاثاء، عقد أي اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت مصادر عسكرية، ذكرت لفضائية "العربية" السعودية، أن فرنسا تُجري تحضيرًا للقاء يجمع بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الخميس المقبل، في العاصمة باريس.
وقالت المصادر، إن هذه الاجتماعات المقرر عقدها في باريس، ستتم برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة فرنسا.
فيما أشارت مواقع فرنسية إلى احتمالية عدم حضور السراج لهذه الاجتماعات؛ بسبب الضغوط التي تمارسها تركيا عليه.
وكان المغرب شهد اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية بين الطرفين المتصارعين في ليبيا، وتوصلوا إلى تقسيم المناصب القيادية في البلاد.
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