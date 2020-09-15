نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤولون: رئيس حكومة الوفاق "السراج" سيستقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يعتزم الإعلان عن استقالته قريبًا لكنه سيبقى في منصب مؤقت من خلال المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل، وفقًا لمسؤولين مطلعين.

وقال مسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات السرية، بإنه سيقوم بإعلان استقالته، وأنه سيخفف بعض الضغط عن نفسه بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف.

وأضافوا بأنه سيُطلب من الأطراف المتنافسة الاتفاق على هيكلية جديدة للمجلس الرئاسي توحد الإدارات المتناحرة في البلاد وترتيب الانتخابات.

وقال دبلوماسيون عرب وغربيون إن خليفة حفتر نفسه أفسح المجال سياسيًا بشكل متزايد أمام رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي اقترح مبادرة سياسية لتوحيد مؤسسات البلاد ويقود الآن محادثات سياسية للمعسكر الشرقي.

وذكر أربعة مسؤولين ـن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين.

وقال مسؤولان إنه من المتوقع أن يدلي بإعلانه بحلول نهاية الأسبوع، وامتنع متحدث باسم السراج عن التعليق على خطط رئيس الوزراء.

