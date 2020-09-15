أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار على عدد من المدن اليمنية

توقعات بهطول أمطار على عدد من المدن اليمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على معظم مناطق الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته التنبيهية بأن الأمطار المتفاوتة الشدة ستهطل على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من المحافظات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية خصوصاً في محافظات ابين والضالع ولحج وتعز واب ؛

ولفت المركز إلى أن الأمطار قد تمتد الى السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الجبلية المقابلة لها.

وتوقع المركز استمرار هبوب الرياح الموسمية حول ارخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والتي تعمل على اضطراب البحر.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ؛داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والأنزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة والاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار .

وحذر الصيادين ومرتادي البحر ربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياة الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وارخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الجنوبية.

وحسب المركز هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية خلال ال24 ساعة الماضية تم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت كميتها في إب 1.6 ملم وفي المعافر بتعز 1.3 ملليمتر.