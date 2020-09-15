انخفاض جديد.. السعودية تسجل 672 إصابة بكورونا و33 وفاة

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل انخفاض جديد في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة السعودية إنها سجلت 672 إصابة جديدة بكورونا، بالإضافة إلى تسجيل 33 حالة وفاة بسبب الفيروس.
فيما سجلت الصحة السعودية شفاء 1092 حالة من المصابين بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
يذكر أن مسئول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قال إن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي يجري تطويرها في الصين، قد تكون جاهزة للاستخدام مطلع نوفمبر المقبل.
وأوضح المسئول الصيني- في تصريحات تليفزيونية- أنه في حالة استمرار التجارب السريرية بسلاسة؛ سيكون لقاح فيروس كورونا متاحا للعامة نوفمبر أو ديسمبر المقبل.
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