اليونان تعلن استعدادها لبدء محادثات مع تركيا بشرط

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، استعداد بلاده لإجراء محادثات مع تركيا بشأن الحدود البحرية.

ووفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، قال ميتسوتاكيس، إن الحوار مع تركيا مشروط بوقفها للتصعيد في شرق المتوسط، وإنهاء الاستفزازات في المنطقة.

وأضاف أن الدعم الأوروبي لمواجهة تركيا دليل على أن مصالح أثينا على المحك، داعيا لمواصلة الجهود لخفض التصعيد في المتوسط.

جاء ذلك خلال تصريحات مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل قبل قمة المجلس الأوروبي المقبلة في 24-25 سبتمبر، حيث ستتصدر تركيا والتطورات في شرق البحر المتوسط ​​جدول الأعمال. من جهته، قال ميشيل إن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا "صارما" يظهر عزمه على التمسك بقيمه ومبادئه.

ويستضيف حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا يحضره ممثلون عسكريون من اليونان وتركيا، في محادثات للمرة الثالثة، لإنشاء آلية للمساعدة في تخفيف التوتر المتصاعد مع أنقرة بشأن الحقوق البحرية والطاقة في شرق البحر المتوسط.