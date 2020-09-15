البعثة الطبية المصرية في السودان أجرت كشفا لـ 5026 حالة في 5 أيام

أجرت البعثة الطبية المصرية المتواجدة في السودان، الكشف الطبي لـ 5026 سودانيا، خلال 5 أيام، في المواقع التي انتشرت فيها على أطراف العاصمة القومية.

وكانت البعثة رافقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في زيارتها إلى الخرطوم، التي غادرتها الأربعاء الماضي، وبقت البعثة لتنتشر في المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول في ولاية الخرطوم.

وتضم البعثة 20 طبيبا وممرضا وخبيرا في مكافحة ناقلات الأوبئة، مقسمين إلى 4 فرق، منتشرة في مستشفى قري بالخرطوم بحري، شمال العاصمة، مستشفى السروراب في كرري شمال غرب ولاية الخرطوم، مركز الشقيلاب جنوب الخرطوم، مستشفى جبيل الطينة جنوب الخرطوم.

وقال رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في السودان، إن البعثة بدأت عملها في تلك المواقع منذ الخميس الماضي، لافتا إلى أنها زارت معسكرات للإيواء، وأجرت فحصا لبعض الحالات فيها.

وأكد الدكتور عمرو سليمان أنه وفقا لتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد، فإن الكشف الطبي يتم مجانا، وكل المستلزمات والأدوية التي تستخدم في الكشف وعلاج الحالات، تُصرف من شحنات المساعدات القادمة من القاهرة، بالتنسيق مع الجانب السوداني.

وأوضح سليمان أن عدد الحالات التي أجرت البعثة الطبية المصرية الكشف عليها في اليوم الأول بلغ 293 حالة (176 باطنة و117 أطفال)، وفي اليوم الثاني 891 حالة (469 باطنة و422 أطفال)، وفي اليوم الثالث 1152 حالة (661 باطنة و491 أطفال)، وفي اليوم الرابع 1260 حالة (651 باطنة و609 أطفال)، وفي اليوم الخامس (أمس) 1430 حالة (678 باطنة و752 أطفال)، ليصبح إجمالي الحالات 5026 حالة، مقسمة إلى 2635 باطنة و2391 أطفال.