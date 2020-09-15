قرقاش: الوساطة الأمريكية ضمانة على أن تعليق ضم الأراضي سيصمد

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الوساطة الأمريكية ضمانة على أن تعليق ضم الأراضي سيصمد.

وأضاف قرقاش، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، أن الإمارات كسرت الحاجز النفسي بقرارها توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وتابع قرقاش، أن سياسة الكراسي الشاغرة أدت لوقائع كارثية للقضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها ونبذ سياسة المحاور.

وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع تويتر: "بعيدا عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والإستقرار والازدهار".

وقد أوضح قرقاش، أن الإمارات ملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة والعالم، عقب ترشيحها لمقعد بمجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.

وأعرب "قرقاش"، عن شكر الإمارات للدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ على تأييدهم لترشيح الدولة لمقعد مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023".