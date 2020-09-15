أخبار اليمن : هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش جدول أعمالها

دوت الخليج -

هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش جدول أعمالها

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي. هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش جدول أعمالهاعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي. ناقشت الهيئة في اجتماعها القضايا المدرجة في جدول أعمالها المتعلقة بالجانبين التشريعي والرقابي واتخذت بشأنها القرارات المناسب. كما استعرضت عددا من المواضيع المتعلقة بالمهام المناطة بعمل جهاز الأمانة العامة الفني والإداري واتخذت بشأنها الاجراءات اللازمة. وفي الاجتماع حثت الهيئة اللجان الدائمة في المجلس سرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها من قبل المجلس وموافاة المجلس بما تم انجازه ليتسنى مناقشته والبت فيه. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب د. رشاد أحمد الرصاص ومستشار الهيئة القائم بأعمال الأمين العام المساعد عبدالرحمن محمد المنصور.



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