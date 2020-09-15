سفارة بريطانيا بالعراق: عبوة ناسفة تستهدف سيارات دبلوماسية

قالت السفارة البريطانية في العاصمة العراقية، الثلاثاء، إن هجوما بعبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف سيارات دبلوماسية بريطانية في بغداد.
وذكرت السفارة البريطانية أن الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليته، لم يسفر عن إصابات. وتابعت: "لسلامة وأمن موظفينا أهمية قصوى ونحن على اتصال وثيق بالسلطات العراقية".
وقال موقع "سكاي نيوز" إن الانفجار استهدف موكبا تابعا للسفارة على طريق المطار بالقرب من جامع أم الطبول في بغداد.
وذكر مسؤول عراقي أن منطقة الهجوم الواقعة بين المطار والمنطقة الخضراء شديدة التحصين كثيرا ما تستخدم من قبل البعثات الدبلوماسية.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "تعرضت المنطقة الخضراء في تمام الساعة الواحد فجر اليوم إلى سقوط صاروخي كاتيوشا".
وأضاف البيان أنه تم التصدي للصاروخين بالجو من خلال منظومة "سيرام" الدفاعية التابعة للسفارة الأميركية الموجودة في المنطقة الخضراء.
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