رئيس الوزراء اليونانى: حوارنا مع تركيا مشروط بوقفها للتصعيد

وقال كيرياكوس، إن "أثينا مستعدة للدخول فى محادثات استكشافية مع أنقرة على الفور بشأن المناطق البحرية إذا أنهت تركيا الاستفزازات فى المنطقة"، مضيفا "أن الدعم الأوروبى لمواجهة تركيا دليل على أن مصالحنا على المحك".

وتزداد حدة التوترات بين اليونان وتركيا منذ وقت طويل بشأن عدد من القضايا الخاصة بالمجال الجوى لكل من الدولتين والحدود البحرية، والتى زادت بسبب محاولات تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعى بشكل غير قانونى فى المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص فى شرق البحر المتوسط.