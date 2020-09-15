كورونا يوقع أكثر من 929 ألف وفاة حول العالم

ووفقًا للوكالة الفرنسية، سجلت الإصابات الرسمية بفيروس كورونا نحو29.329.390 إصابة حول العالم منذ بدء تفشى الفيروس، ووصل إجمالى المتعافين منهم حتى اليوم 19.536.900 شخص على الأقل.

وتعتبر "فرانس برس" أن هذه الأرقام لا تعكس إلا جزءًا من العدد الفعلى للإصابات، إذ لا تجرى دول عدة فحوصات إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطى دول أخرى أولوية فى إجراء الفحوص لتتبع مخالطى المصابين. وتضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وأضافت أنه جرى تسجيل 4433 وفيات جديدة و269.352 إصابة حول العالم، اليوم الإثنين، وكانت أكبر الدول تسجيلاً للوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة هى الهند التى سجلت 1054 وفاة، تليها الولايات المتحدة بواقع 410 وفاة، ثم البرازيل بـ 381 وفاة.

وتبقى الولايات المتحدة هى البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سجلت 194.545 وفيات من أصل 6555243 إصابة، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. فيما تعافى ما لا يقل عن 2.474.570 شخص.

وتأتى بعد ذلك البرازيل، التى سجلت 132.006 وفيات من أصل 4345610 إصابة، ثم الهند مع 80.776 وفاة من أصل 4.930.236 إصابة، والمكسيك بإجمالى 71.049 وفيات من أصل 671.716 إصابة، وبريطانيا بـ 41.637 وفاة من إجمالى 371.125 إصابة.