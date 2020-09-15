الكويت.. تجديد تعيين الدعيج رئيسا لـ اللجنة العليا للعفو الأميري

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتعديل اسم لجنة العفو وجعلها "اللجنة العليا للعفو الأميري" مع إضافة أعضاء آخرين فيها.
وقرر المجلس ضم أعضاء جُدد في عضوية اللجنة، وهم كل من مدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل إبراهيم الغنام ومدير نيابة التعاون الدولي طلال عبدالعزيز الفهد ومدير نيابة الفروانية فيصل وليد الحسن.
وتبحث اللجنة العليا قواعد العفو الأميري عن المساجين لعام ٢٠٢١ ومن المتوقع أن تضع اللجنة تعديلات جديدة وجوهرية على قواعد الإفراج عن الموقوفين.
كما تختص بالنظر في الأحكام المحرومة من العفو الأميري ومنها قضايا غسل الأموال وأمن الدولة وازدراء فئات المجتمع واثارة الفتنة الطائفية أو القبلية.
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