اليونان: ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة كريت إلى 4 وإنقاذ 57 شخصا آخرين

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة كريت جنوبي اليونان إلى 4 قتلى بينهم طفلان، فيما تمكنت السلطات اليونانية من انقاذ 57 شخصا آخرين.

وقالت قوات خفر السواحل اليونانية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، الثلاثاء - إن امرأتين وطفلان يبلغان من العمر 6 و7 أعوام لقوا حتفهم جراء غرق القارب، مشيرة إلى أنه تم انتشال 3 جثث (امرأة وطفلان) مساء أمس الاثنين وتم انتشال جثة رابعة اليوم، الثلاثاء.

وتنبهت السلطات اليونانية للحادث بعد أن قام شخص يزعم أنه أحد ركاب القارب المنكوب بالاتصال برقم الطوارئ.



وأوضح خفر السواحل أن القارب غرق على بعد 22 كيلومترا شرق جزيرة كريت في الأمواج المضطربة.

وشاركت في عملية البحث عن الناجين سفينتان تابعتان لخفر السواحل اليوناني وطائرتان و5 سفن أخرى كانت تبحر بالقرب من موقع الحادث.

وبحسب خفر السواحل اليوناني، فإن الناجين لم يتمكنوا من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب عند الإبحار، ولم يتضح إذا كان هناك أي مفقودين.