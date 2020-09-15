ترامب يعلن موعد ظهور لقاح كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال أسابيع.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عدم ممارسته أي ضغوطات للتعجل في إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال مسئول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي يجرى تطويرها في الصين، قد تكون جاهزة للاستخدام مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح المسئول الصيني- في تصريحات تليفزيونية- أنه في حالة استمرار التجارب السريرية بسلاسة؛ سيكون لقاح فيروس كورونا متاح للعامة نوفمبر أو ديسمبر المقبل.

وأعلنت شركة "سيرم انستيتوت أوف انديا"، أكبر شركة لقاحات في العالم، عن مفاجأة، بشأن إمكانية تطعيم كل سكان العالم بـ لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".