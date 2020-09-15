حوار مباشر بين سلطان عمان وشيوخ ولايات محافظة ظفار .. ماذا جاء فيه

التقى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان اليوم بشيوخ ولايات محافظة ظفار وذلك بقاعة الحصن بحي الشاطئ بولاية صلالة، ودار حوار مباشر بين القائد وشعبه الوفي لما فيه خير وازدهار ورقي سلطنة عُمان.

يأتى اللقاء تعميقًا للتواصل الدائم بين السلطان هيثم بن طارق وأبناء الوطن على امتداد الأرض الطيبة، وتعبيرًا عن حرص السلطان هيثم الدائم على الالتقاء بالمواطنين ليطلع على احتياجاتهم ومتطلبات ولاياتهم عن قرب ويستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات التنموية وتطويرها وتعزيز دور الجهات الحكومية في إيصالها لمختلف أرجاء البلاد في إطار الخطط التنموية الشاملة والمستدامة.

حضر اللقاء ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وبلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ونصر بن حمود الكندي أمين عام شئون البلاط السلطاني ومحمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار والشيخ نائب محافظ ظفار وولاة المحافظة.