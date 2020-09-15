المفوضية السامية للاجئين تؤكد الالتزام بدعم السودان في مجابهة آثار الفيضان

أكدت المفوضية السامية لشئون اللاجئين دعم جهود الحكومة السودانية في مجابهة آثار الفيضانات الأخيرة والمساعدة في معالجة آثارها من خلال تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين.
والتقى وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، اليوم الثلاثاء، مع السفير محمد عبدي عافي، مبعوث المفوض السامي لشئون اللاجئين لشئون القرن الأفريقي.
ويزور مبعوث المفوض السامي لشئون اللاجئين لشئون القرن الأفريقي، السودان في مهمة عمل تتعلق بمتابعة مخرجات زيارة المفوض السامي لشئون اللاجئين، التي قام بها إلى السودان في مارس الماضي، والتي تركزت علي إيجاد آليات، وسُبل مستدامة لقضايا النازحين واللاجئين.
وبحث الجانبان سبل تطبيق مناهج تنموية وإقليمية في التعاطي مع قضايا اللاجئين والنازحين، إلى جانب النظر في أفضل السبل لاستقطاب دعم المجتمع الدولي.
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