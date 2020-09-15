نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر والفيفا.. شبكة فساد واسعة ممتدة منذ سنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فساد قطر الرياضي لا ينتهي، فكل فترة تظهر فضيحة جديدة تؤكد السياسة التي يتبعها نظام الحمدين للفوز بالمسابقات والبطولات العالمية، وتمثلت تلك المرة في مثول، مالك قنوات بي إن سبورت القطرية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وصديق أمير قطر، ناصر الخليفي في قضايا فسا تتعلق بأعمال فساد ودفع رشاوى لحصول قنواته على حق إذاعة مباريات كأس العالم عامي 2026 و2030.

ويحاكم بجانب الخليفي، الفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتهمة الحصول على رشوة متمثلة في فيلا بجزيرة سيردينيا الإيطالية مقابل منح القناة القطرية حق إذاعة مباريات مونديالي 2026 و2030.

ومع توجه قطر لتعزيز قوتها الناعمة في مجال الرياضة، للتغطية على سياساتها، تم الدفع بناصر الخليفي كواجهة لاستثمارات قطر الرياضية في أوروبا، بعد حصولها على حق تنظيم مونديال 2022، والتشكيك في طريق الحصول على هذا الحق.

وبعدها تدرج الخليفي ليصبح رئيس قنوان بن إن سبورتس ويقود الدوحة إلى احتكار العديد من البطولات الرياضية العالمية عبر أساليب أخرى غير شرعية بدأت بالتكشف شيئًا فشيئًا، وكان أبرزها بطولة كأس العالم في الفترة بين 2018 إلى 2030، لكن السياسة الخاطئة التي كان يتبعها مع القناة القطرية بدأت بالتكشف، وبدأت تهم الفساد والرشاوى تتهاوى على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وتلاحقه رسميا 7 قضايا فساد مالي وإداري، في 3 دول هي مصر وفرنسا وسويسرا.

مونديال 2022

وفي 2017، كشف تقرير لصحيفة "بيلد" الالمانية بعنوان " (أسرارا) تتعلق بـفيفا" عن فساد محتمل في عملية التصويت لمنح روسيا وقطر حق استضافة نسختي 2018 و2022 من بطولة كأس العالم.