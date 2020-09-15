نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات ترسل قوافل مساعدات لمتضرري الفيضانات بالسودان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أرسلت دولة الإمارات، قوافل مساعدات إنسانية إلى السودان للتخفيف من معاناتهم اليومية، خاصة بعد أن جرفت السيول قسماً كبيراً من منازلهم.
وكثفت دولة الإمارات جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة جمهورية السودان، في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد وراح ضحيتها أكثر من 100 شخص، إلى جانب تضرر ما يفوق نصف مليون سوداني.
كما أرسلت دولة الإمارات، طائرة تحمل 100 طن من مواد الإغاثة من مخازن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، لمساعدة ضحايا الفيضانات.
وتتضامن دولة الإمارات مع السودان الشقيق لتجاوز محنته، إثر السيول والفيضانات التي اجتاحته، معبراً عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للشعب السوداني الشقيق من كل مكروه.
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