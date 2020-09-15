بومبيو: دول أخرى بدأت في توسيع علاقاتها مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الثلاثاء، إن دولا أخرى بدأت في توسيع علاقاتها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الكثير منها ستلتحق بالسلام معها.

وذكر بومبيو، خلال حديثه أمام المجلس الأطلسي، أن "دولا أخرى بدأت في توسيع علاقاتها مع إسرائيل والكثير منها ستلتحق بالسلام معها".

وتابع "إقامة علاقات دبلوماسية بين دول المنطقة وإسرائيل سيصب في مصلحة كل الأطراف".

وأشار الوزير الأميركي إلى أن "الإمارات والبحرين سبقتا غيرهما من الدول في تحديد التوقيت المناسب للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل".

وتابع أن "الاتفاقين اللذين سيجري توقيعهما اليوم جاءتا نتيجة عمل استمر عدة سنوات".

وأبرز بومبيو أن "إيران وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان نددتا بالاتفاق".

وستجري اليوم الثلاثاء مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.

وستتم مراسم التوقيع بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.