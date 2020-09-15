ترامب يستقبل وزير الخارجية البحريني قبل توقيع الاتفاقية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، بدء استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوفود المشاركة في توقيع اتفاق السلام التاريخي بين دولتي الإمارات والبحرين العربيتين وإسرائيل.

واستقبل ترامب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الممثل لوفد بلاده في توقيع اتفاقية السلام، بالبيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي قبل توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

وكشف مسئول أمريكي إلى وكالة "رويترز" للأنباء اليوم، الثلاثاء، عن إرسال سلطنة عمان لممثل عنها، وذلك لحضوء مراسم توقيع اتفاق السلام في البيت الأبيض.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء أنه سيتم توقيع اتفاق السلام اليوم بين إسرائيل والإمارات العربية والبحرين وذلك بعد حوالي شهر من إعلان توصلهما إلى اتفاق بوساطة الولايات المتحدة.

وسينقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة سلام إلى المنطقة في خطابه وسيتم تعريف الاتفاقية على أنها اتفاقية سلام.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الحكومة والكنيست وليس بتوقيعها اليوم في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن الاتفاقية نفسها إشارة إلى القضية الفلسطينية، لكن في إسرائيل لم تُنشر تفاصيل الاتفاق بعد، ولن يتم ذلك إلا في نهاية حفل التوقيع.