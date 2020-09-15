خلال اجتماع لمجلس الأمن.. جريفتس يطالب بوقف إطلاق النار في اليمن

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس، إن إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء أمام المساعدات الدولية أمر مقلق للغاية، معتبرًا إياه تصعيدا غير مقبول، لا يصب إلا في معاناة اليمنيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وأضاف جريفثس، إنه مع إغلاق مطار صنعاء، فالقلق يساورنا بشكل كبير إزاء الوضع الإنساني في اليمن، الذي يعد متدهورًا، مع اختفاء أكثر الخدمات.
كما أكد جريفثس، أن انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة تتواصل، مطالبًا الأطراف اليمنية بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، معتبرًا ان هذا وقته المناسب.
تأتي تصريحات المبعوث الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في اليمن.
وسبق أن حث الدبلوماسي الأممي، على عقد مفاوضات لوقف إطلاق النار في البلاد، حيث قال "بينما تستمر المفاوضات للاتفاق حول وقف إطلاق النار، وعدة إجراءات إنسانية واقتصادية لدعم قدرة اليمن على مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد والاستئناف العاجل للعملية السياسية، تستمر جهود اليمنيين والمجتمع المدني، وبالأخص المجموعات النسوية، في مناصرة السلام مما يمنحنا الإلهام والتشجيع".
ويأتي ذلك وسط دعوات دولية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن، لتوحيد الجهود في مكافحة وباء كورونا.
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