نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة التجارة العالمية تصدر حكما لصالح بكين في قضية ضد واشنطن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما اليوم الثلاثاء، مفاده أن الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين في 2018 ليس لها مسوغ في قواعد التجارة العالمية.
وقضت لجنة من ثلاثة أعضاء بأن واشنطن لم تقدم ما يثبت أن الرسوم التي فرضتها بعد إجراء تحقيق تعد استثناء مبررا لالتزاماتها، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت دعوى ضد الصين في 2018 أمام منظمة التجارة العالمية، واتهمتها بانتهاكات في مجال الترخيص.
وفرضت الإدارة الأمريكية في 2018 رسوم استيراد جديدة على واردات الألومنيوم والصلب من عدد من الدول، بما في ذلك الصين.
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