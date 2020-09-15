الأردن : وفاتان و252 إصابة جديدة بكورونا بينها 248 محلية و50 حالة شفاء

دوت الخليج :- أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 248 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 3314 حالة. وأوضح جابر أنه جرى تسجيل حالتي وفاة في مستشفيي الأمير حمزة والجامعة الأردنية. ولفت جابر إلى تسجيل 50 حالة شفاء.

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