ألقى رئيس الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ياريف ليفين، الثلاثاء، كلمة باللغة العربية وهنأ فيها الإمارات على توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل والبحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع الدولة العبرية.

وجاءت كلمة ليفين باللغة العربية في خطوة نادرة من جانب رئيس للبرلمان الإسرائيلي. وقال ليفين إن دولة إسرائيل تتقدم بالشكر إلى قيادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وشعبهما على توقيع اتفاقيتي السلام التاريخية. وتابع: "أبوابنا مفتوحة على مصراعيها أمامكم لزيارة دولة إسرائيل والأماكن المقدسة فيها (...)". وأضاف ليفين أن اتفاقيتي السلام اللتين ستوقعان اليوم "ستفتح أمامنا فرصة عظيمة في العمل المشترك لمواطني دولنا، من خلالها نطور العلاقات التجارية وفرص العمل والمشاريع العلمية والتكنولوجية والزراعية (...)". وشدد على أن الرحلات الجوية المباشرة ستعزز العلاقات بين الطرفين، ويتيح التعرف على التراث والثقافة لكلا الطرفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الكنيست يلقي كلمة بالعربية ويهنئ الإمارات والبحرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.