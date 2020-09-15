بالفيديو.. تهريب داعشيات في "صهاريج"

كشف مقطع فيديو مسرب، إلقاء قوات سوريا الديمقراطية القبض على شخص حاول تهريب نساء داعشيات، داخل صهريج لنقل المشتقات النفطية.

واتضح أن المسؤول عن هذه العملية، هو مهرب سوري الجنسية، قام بوضع مجموعة من نساء داعش داخل الصهريج، على أمل ألا تكتشفهم السلطات.

ويظهر في الفيديو أطفال على وشك الموت، بعد اختفائهم داخل الصهريج من دون تهوية.