بث مباشر| بدء مراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

بدأت مراسم استقبال الوفود العربية والغربية التى ستشهد توقيع اتفاق السلام من جانب الإمارات والبحرين مع إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حيث وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لنحو 1000 شخصية عربية ودولية لحضور مراسم التوقيع.





ومن المقرر أن يحتضن البيت الأبيض، بعد قليل، توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، وإعلان تأييد السلام مع البحرين. ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أكد مسؤولون أمريكيون أن سلطنة عمان سترسل ممثلا لحضور مراسم توقيع اتفاق السلام فى البيت الأبيض، وكذلك مملكة المغرب سترسل موفدًا رسميًا لحضور توقيع الاتفاق. وأشارت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية إلى حضور ممثلين عن الكثير من الدول، لافتة إلى أن مراسم الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام التاريخى بدأت بالفعل بدون أى مصافحات، التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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