الرئيس الأوكرانى : يتعين على لوكاشينكو أن يستمع إلى صوت الشعب البيلاروسى

أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، أن السلطات فى بيلاروسيا يجب أن تدخل فى حوار مع المتظاهرين، معتبرا أنه يتعين على الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو الاستماع إلى صوت الشعب.





ونقلت وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكى قوله، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين اليوم فى فيينا : يبدو لى أن الحكومة البيلاروسية يجب بأى شكل من الأشكال أن تجد طريقة للدخول فى حوار مع الشعب، الذى انتخبهم، وجعل منهم مسؤولين ورؤساء، لافتا إلى اهتمام بلاده بالوضع الراهن فى بيلاروسيا. وأضاف، أنه منذ بداية الأزمة لفتت السلطات الأوكرانية انتباه السلطات البيلاروسية إلى ضرورة عدم السماح بإراقة الدماء تحت أى ظرف، مشددا على أن كييف لا تريد التدخل فى السياسة الداخلية لمينسك. وتشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو، الذى يقود البلاد منذ عام 1994، فوزا ساحقا فى انتخابات الرئاسة، والتى نظمت فى وقت سابق من شهر أغسطس الماضى.

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