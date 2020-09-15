ترامب: الفلسطينيون سينضمون لمحادثات السلام .. وإيران ستطلب التوصل لصفقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في البيت الأبيض "سنرى السلام من دون سفك دماء على الرمال".

وأضاف ترامب بحسب "الحرة":"سنرى الفلسطينيين ينضمون لمحادثات السلام في مرحلة مقبلة".

وتابع:" إيران سوف تطلب التوصل إلى صفقة بعد الانتخابات الأمريكية".

ووصل الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض لحضور مراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، نتنياهو وزوجته سارة.

وكان ترامب استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي يرأس الوفد الإماراتي، واستقبل ترامب كذلك وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، وأجرى مباحثات ثنائية معه قبيل انطلاق مراسم توقيع اتفاقيات السلام.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الإمارات عبد الله بن زايد في البيت الأبيض.