ترامب ساخرًا: كيف حال عزلة إسرائيل الآن .. الجميع سينضم إلينا

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحديث عن عزلة إسرائيل.

وقال ترامب:"كيف حال عزلة إسرائيل الآن..تخيل ما سيحدث عندما ينضم الجميع"، مشيرا إلى اتفاقات السلام مع إسرائيل مع دول عربية، مؤكدا أنها ستتوالى.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تحب إسرائيل وأنها ستواصل دعمها.

وأضاف أن الجميع تعب من الحرب ويرغب في السلام، حتى إسرائيل "القوية" تعبت من الحرب وترغب في السلام.

وتابع:"إسرائيل لا تشعر بالعزلة أبدًا، وتستمتع بانتصار دبلوماسي كبير، من يشعر بالعزلة الآن طهران".

إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في البيت الأبيض "سنرى السلام من دون سفك دماء على الرمال".

وأضاف ترامب بحسب "الحرة":"سنرى الفلسطينيين ينضمون لمحادثات السلام في مرحلة مقبلة".

ووصل الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض لحضور مراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وكان ترامب استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي يرأس الوفد الإماراتي، واستقبل ترامب كذلك وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، وأجرى مباحثات ثنائية معه قبيل انطلاق مراسم توقيع اتفاقيات السلام.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الإمارات عبد الله بن زايد في البيت الأبيض.